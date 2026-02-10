Fethiye'de Jandarma Devriyesi

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Fethiye'de, jandarma ekiplerinin asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürüttüğü devriye faaliyetlerine ait görüntüler paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Fethiye'de, jandarma ekiplerinin asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürüttüğü devriye faaliyetlerine ait görüntüler sanal medya hesabından paylaşıldı. Klipte, ekiplerin dron destekli havadan ve motorize timlerle karadan gerçekleştirdiği denetimler yer aldı. Görüntülerde, jandarma ekiplerinin özellikle orman, sahil kesimleri ve farklı mahallelerde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdığı görüldü. Dron ile havadan yapılan kontrollerde geniş alanların kısa sürede tarandığı, motorize timlerin ise aksiyon kameralarıyla kaydedilen görüntülerinde sahadaki anlık denetim ve müdahale çalışmalarının yer aldığı dikkat çekti.

Haber-Kamera: Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla)-