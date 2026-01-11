Fethiyespor'un Galibiyet Hasreti Uzadı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor galibiyeti unuttu. İkinci yarının ilk haftasında Ankara Demirspor'u İzmir Torbalı'da konuk eden Fethiyespor, rakibine 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Son olarak sahasında Adanaspor'u 7-0 yenen Muğla temsilcisi ardından 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. Kazanmayı unutan Fethiyespor, 15 puanda kalarak taraftarını endişelendirmeye başladı. Ligde istediği sonuçları alamayan Fethiyespor 13 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci hafta maçında evinde dün Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Fethiyespor kulüp tarihinde ilk kez sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.