Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan kadın teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan kadın teslim oldu - Son Dakika

FETÖ'den aranan kadın teslim oldu

6 saat önce

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle polis tarafından aranan bir kadın teslim oldu.

FETÖ'den aranan kadın teslim oldu, System.String[]

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle polis tarafından aranan bir kadın teslim oldu.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı ileri sürülen S.B. adlı kadın teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan S.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:10:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan kadın teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]