Fetö, Eğitimi Kullanarak Yavrularımızı Zehirledi"

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, "Evlatlarımızı eğiteceğiz ama bir şeye çok dikkat edeceğiz. Ülkemizin başına FETÖ diye bir bela geldi. FETÖ örgütü de eğitimi kullanarak yavrularımızın zihnini karıştırdı, onları zehirledi. Eğitimin, kötü niyetli, karanlık emelleri olan insanların elinde nasıl bir silaha dönüştüğünü 15 Temmuz'da gördük." dedi.
Yıldırım, Turkcell
tarafından Sancaktepe
'nin Yenidoğan Mahallesi
'nde yapılacak 70 derslikli okulun temel atma törenine katıldı.
Burada konuşan Yıldırım, en kıymetli ve değerli yatırımın insana yapılanın olduğunu söyleyerek, "Taş, toprağa yapılan yatırımın bir ömrü var. 50-70 sene, siz deyin 100 sene. Ama insana yapılan yatırım nesilden nesle devam edecek. Bu ülke, eğitimli insanların omuzlarında yükselecek." diye konuştu.
İlk emir 'oku' olan bir dinin mensupları olarak eğitime çok önem verdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Okumak, sadece kitap okumak değildir. İnsanı, tabiatı okumak, dünyada ve kainatta ne varsa her şeyi anlamak ve öğrenmeye çalışmaktır. Okuyup, gelişmeye gayret etmektir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed
, 'Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da ilmi seven olun. Fakat sakın beşincisi olmayın. Onların dışında kalırsanız helak olursunuz' diyor. Eğitimin bundan daha güzel anlatımı olur mu? Yaşımız ne olursa olsun mutlaka öğreneceğimiz bir şey var. Çünkü hepimiz bilmediklerimizin cahiliyiz. Bu anlayışı hayat felsefesi haline getirmeliyiz. 'Beşikten mezara kadar öğrenme' diye bir şey var. Çünkü, hayat değişiyor. Eskiden kitap okumak, yazmak yetiyordu. Şimdi internet var. Bilgisayar
okur yazarlığı diye bir şey var. Artık hayatımızda cep telefonları var. Eskiden torunlar, ninelerinden, dedelerinden öğrenirdi. Şimdi torunlar, dedelere ve ninelere öğretiyor. Devir değişti. Onlar bu işi daha iyi biliyor. Onlar yeni çağın dilini bizden çok daha iyi biliyor. Temelini attığımız bu okullar, onların zihin yapısını da değiştirecek."
"FETÖ'cü alçaklar hakkettikleri dersi aldı"
Eğitime yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler veren Yıldırım, "Evlatlarımızı eğiteceğiz ama bir şeye çok dikkat edeceğiz. Ülkemizin başına FETÖ diye bir bela geldi. FETÖ örgütü de eğitimi kullanarak yavrularımızın zihnini karıştırdı, onları zehirledi. Eğitimin, kötü niyetli, karanlık emelleri olan insanların elinde nasıl bir silaha dönüştüğünü 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz'da bu alçaklar, asker kılığına girerek, tankla, tüfekle, topla sizlerin, milletin üzerine ateş etmediler mi? Ama o gece, kadını, erkeği, genci, yaşlısı bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, kahraman olduk, bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Alçaklar hakkettikleri dersi aldı." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler, butona basarak okulun temelini attı.
Temel atma törenine, eski bakanlardan Atilla Koç
, İstanbul Vali Yardımcı Ahmet Hamdi
Usta, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye
Başkanı ve AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem
, Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü
, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça
, AK Parti İlçe Başkanı Adil Kandemir, MHP
Sancaktepe İlçe Başkanı Halil İbrahim Sağdıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.