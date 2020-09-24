FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınının davası ertelendi - Son Dakika

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınının davası ertelendi

SAKARYA - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin kardeşi Naciye Alişan'ın davasına devam edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerinde, Alişan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Alişan, 31 Mayıs 2017'de yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın bugünkü duruşmasına sanık Naciye Alişan ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmaya verilen arada mahkeme heyeti, FETÖ soruşturması kapsamında 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve hakkında verilen kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulan, sanık Alişan Alişan'ın dosyasını FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, kararın ardından davayı ileri bir tarihe erteledi.