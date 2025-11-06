Filipinler'de Tayfun: 114 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Filipinler'de Tayfun: 114 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Filipinler\'de Tayfun: 114 Kişi Hayatını Kaybetti
06.11.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Filipinler\'de Tayfun: 114 Kişi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Kalmaegi Tayfunu nedeniyle Filipinler'de 114 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi kayıp.

Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 114'e ulaştığı bildirildi. Filipinler Sivil Savunma Ofisi (OCD) tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkede etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi.

127 KİŞİ KAYIP

Açıklamada, 127 kişinin ise kayıp olduğu ve bu kişiler için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Yetkililer, kaybolan kişilerin 65'inin Cebu eyaletinden, 62'sinin de Negros Adası bölgesinden olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA

Filipinler, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filipinler'de Tayfun: 114 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih verildi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak Tarih verildi! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak Bakımevinden valiz dolusu para çıktı Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı
“Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun“ afişleri şehri ayağa kaldırdı "Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa’nın açık olmamasından kaynaklanıyor Ali İhsan Yavuz: Yargıtay ile AYM arasındaki karmaşa Anayasa'nın açık olmamasından kaynaklanıyor
Premier Lig yıldızına silahlı tehdit Premier Lig yıldızına silahlı tehdit
Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu Hac kurasında ismi çıkan hacı adayları gözyaşlarına boğuldu

10:55
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor İşte konuşulan rakamlar
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
10:23
Semih Çelik’in mezarını parçaladılar
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
10:18
Galatasaray’ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
Galatasaray'ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
10:10
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
09:43
Tanju Özcan’dan kendisine ’’Yezit’’ diyen Davutoğlu’na yanıt
Tanju Özcan'dan kendisine ''Yezit'' diyen Davutoğlu'na yanıt
09:40
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum’dan mı doğuyor
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 11:09:09. #7.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de Tayfun: 114 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.