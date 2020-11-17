Filistin Esirler Cemiyetinden, WVI Gazze Müdürü Halebi'nin tutukluluğunun devamına tepki - Son Dakika

Filistin Esirler Cemiyetinden, WVI Gazze Müdürü Halebi'nin tutukluluğunun devamına tepki

17.11.2020 00:27
Filistin Esirler Cemiyetinden, WVI Gazze Müdürü Halebi'nin tutukluluğunun devamına tepki, System.String[]

Filistin Esirler Cemiyeti, World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin 4 yıldan uzun süredir İsrail hapishanesinde tutuklu bulunmasını kınadı.

Filistin Esirler Cemiyeti, World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'nin 4 yıldan uzun süredir İsrail hapishanesinde tutuklu bulunmasını kınadı.

Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin devam eden tutukluluğunun, bölgedeki insan hakları kurumu çalışanlarını hedef aldığını ve ciddi şekilde korkuttuğunu ifade etti.

İşgal güçlerinin, yıldırma, korkutma eylemlerini kullanarak insan hakları savunucularını projesine hizmet edecek şekilde çalışmaya zorladığını kaydeden Faris, "2016'dan bu yana keyfi uygulamalarla tutulan Halebi'nin tutukluluk davası, uluslararası insan hakları sistemi için bir test, bu, sistemin çalışmasını ve insani misyonunu savunması için bir imkan." dedi.

???????Faris, uluslararası insan hakları kurumlarından işgal güçlerine Halebi'nin ivedilikle serbest bırakılması için baskı yapmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, perşembe günü yaptığı açıklamada, 4 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Halebi'nin derhal serbest bırakılması için İsrail'e çağrıda bulunmuştu.

2016'da tutuklanmıştı

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin " Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Soruşturma neticesinde Halebi'nin insani yardım kuruluşunun kaynaklarından Kassam Tugayları'na mali destek sağladığının ve kuruluşun bütçesini bunun için kullandığının ortaya çıktığı iddia edilmiş, Halebi'nin yardım kuruluşunun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ını Hamas'a aktardığı öne sürülmüştü.

WVI kendisini din, ırk ve millet gözetmeksizin dünyada çocuk, kadın ve toplumlar için çalışan uluslararası Hristiyan bir kuruluş olarak tanımlıyor.

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Esirler Cemiyetinden, WVI Gazze Müdürü Halebi'nin tutukluluğunun devamına tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Tartıştığı kadını tabancayla öldüren 18 yaşındaki zanlı tutuklandı Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü         
23:33
Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok         
23:02
Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum         
22:42
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı         
20:21
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 00:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin Esirler Cemiyetinden, WVI Gazze Müdürü Halebi'nin tutukluluğunun devamına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei