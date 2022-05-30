Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor - Son Dakika
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Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor

30.05.2022 15:56
Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler, uluslararası topluma "İsrail'in işgal altındaki topraklarda gazetecilere yönelik işlediği suçlar nedeniyle sorumlu tutulması" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler, uluslararası topluma " İsrail'in işgal altındaki topraklarda gazetecilere yönelik işlediği suçlar nedeniyle sorumlu tutulması" çağrısında bulundu.

Gazze kentindeki Gazeteciler Sendikasının önünde düzenlenen eylemde, gazetecilere yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasının talep edildiği dövizler taşındı.

Gazeteciler Sendikas Üyesi Ala Kessab, burada yaptığı konuşmada, sendikanın Uluslararası Gazeteciler Birliği ile iş birliği içinde İsrail'in söz konusu ihlallerine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurma çabalarının desteklenmesini istedi.

İşlediği suçlar dolayısıyla İsrail'in sorumlu tutulmasını sağlamak için kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla halihazırda Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenen Uluslararası Gazeteciler Birliği konferansında konunun gündeme getirileceğini kaydeden Kessab, "İsrail, uluslararası uyarıları umursamıyor, cezalardan kurtuluyor ve uluslararası hukukun üstünde bir devlet gibi davranıyor." ifadesini kullandı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi Temsilcisi Hamdi Şakkura da UCM'ye "İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği ve mahkemeye taşınan suçlarını soruşturmak üzere harekete geçme" çağrısında bulundu.

İsrail'in geçen yıl mayıs ayında işlediği suçlara ilişkin bir dosyanın mahkemeye sunulduğunu ancak yapılan baskılar nedeniyle herhangi bir soruşturma sürecinin başlamadığını ifade eden Şakkura, soruşturmanın başlamasının İsrail için caydırıcı olacağı ve daha fazla suç işlemesini engelleyeceği öngörüsünde bulundu.

Uluslararası Gazeteciler Birliği, Filistin Gazeteciler Sendikası ve Filistinliler için Uluslararası Adalet Merkezi; 27 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği "savaş suçlarını" UCM'ye taşıdıklarını duyurmuşlardı.

Son olarak 11 Mayıs'ta Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor
Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor
Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor
Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor
Filistinli gazeteciler, meslektaşlarına yönelik suçları dolayısıyla İsrail'in yargılanmasını istiyor

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Kaynak: AA

İsrail, Umman, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

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