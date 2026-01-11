Filistinliler Evlerini Terk Ediyor

İsrail ordusunun saldırıları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinli ailelerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

El-Baydar İnsan Hakları Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Hirbet el-Hadidiye bölgesinde tarım arazilerinde çalışan 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu gözaltıların İsrail ordusunun Ürdün Vadisi'nde çiftçileri hedef alan ve bölgeden ayrılmaya zorlayan kısıtlama ve baskı politikası kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

El-Baydar İnsan Hakları Örgütünden yapılan bir diğer açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve şiddetin artmasının ardından çok sayıda Filistinli ailenin Eriha'nın kuzeyindeki Ras el-Avce Bedevi bölgesini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yaşananların Filistinlileri korkutmak ve bölgeyi boşaltmak amacıyla uygulanan sistematik bir politikanın parçası olduğu aktarılan açıklamada, Filistinlilerin zorla yerinden edildiğine işaret edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Eriha'nın kuzeyindeki bölgede Bedevi topluluğuna saldırdı. Radikal İsrailliler, Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi.

Filistin devlet televizyonunda yer alan haberde ise gaspçı İsrailliler, Nablus'un güneydoğusundaki Kabalan beldesinin dışındaki tarım arazilerini ele geçirerek Ramallah'ın çevresindeki bazı köylere baskın düzenledi.

Yerleşimci İsraillilerin, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da köylere baskınlar da dahil olmak üzere eş zamanlı saldırılar düzenlediği bildirildi.

AA'ya konuşan görgü tanıkları da El Halil'de onlarca İsraillilinin ordunun yoğun koruması altında Eski Şehir'e baskın düzenlediğini, bu baskının haftalık olarak tekrarlandığını belirterek, bu baskıların Filistinli sakinler ile tüccarların hareketini kısıtladığına dikkat çekti.