Filistinliler Sahnin'de Büyük Gösteri Düzenledi

22.01.2026 19:21
İsrail polisinin Arap bölgelerindeki şiddete müdahale etmemesi protesto edildi, 50 bin kişi katıldı.

İsrail vatandaşı on binlerce Filistinli, İsrail polisinin Arapların yaşadığı bölgelerde işlenen suçlara müdahalesiz kalarak suçluları teşvik etmesi nedeniyle Sahnin kentinde gösteri düzenledi.

İsrail'deki Yüksek Arap Takip Komitesi ile Arap Yerel Yönetim Başkanları Komitesi'nin çağrısıyla düzenlenen gösteriye, farklı kentlerde yaşayan 50 binden fazla Filistinli katıldı.

Göstericiler, "Suçu birlikte yeneceğiz", "Suçu durdurun", "Şiddeti ret kolektif bir sorumluluktur", "Polis nerede?" "İhmal bir politika mı?" ve "Kanımız ucuz değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Ellerinde siyah bayraklar olan protestocular, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i hedef alarak, "Ben-Gvir, çocuklarımızın kanı ucuz değil." sloganları attı.

Gösteriye Arap toplumunun önde gelen isimleri ve İsrail Meclisi'nin Arap üyeleri de katıldı.

Protestonun, İsrail'deki Filistin şehirlerinde bugüne kadar düzenlenen en büyük gösterilerden biri olduğuna işaret edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Sahnin Belediye Başkanı Mazen Ganeyem, "Demokratik bir ülkede vatandaşlar sabah, öğlen ve akşam öldürülürken kimsenin umursamaması mümkün mü?" diye sordu.

Maariv gazetesine göre, İsrail'deki Filistin toplumunda şiddet görülmemiş boyutlara ulaştı. 2026 yılının başından bu yana, 12'si silahla olmak üzere 16 Filistinli öldürüldü.

Kanal 12, 2025 yılında 252 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunun 230 kişinin öldürüldüğü 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artışa tekabül ettiğini aktardı.

48 Arapları olarak da bilinen İsrail vatandaşı Filistinliler, 10 milyonun üzerindeki İsrail nüfusunun yüzde 21'ini oluşturuyor. Filistinliler, İsrail vatandaşı olmalarına rağmen hükümetin kendilerine karşı ayrımcı politikalar uyguladığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

