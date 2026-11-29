28 Kasım Cumartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı. Kanal D'de yayınlanan Güller ve Günahlar, TOTAL izleyici grubunda 5,96 ve ABC1 grubunda 5,19 reytingle iki listede de birinci oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı ise AB grubunda 3,85 ile zirvedeki yerini korudu.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar, son haftalarda reytinglerindeki düşüşle gündeme gelmişti. Cumartesi akşamlarının liderliğini Gönül Dağı'na kaptıran dizinin final yapabileceği de konuşulmaya başlanmıştı. Gönül Dağı, 21 Kasım'da 13 ay aradan sonra TOTAL, AB ve ABC1 listelerinin üçünde birden birinciliğe yükselmişti.

ABC1'DE DÖRDÜNCÜLÜKTEN ZİRVEYE

Onedio'nun aktardığı sonuçlara göre dizinin en büyük çıkışı ABC1 grubunda oldu. Geçen hafta bu listede 3,73 ile dördüncü sıraya gerileyen Güller ve Günahlar, puanını 1,46 artırarak birinciliğe yerleşti. Dizi TOTAL'de de 21 Kasım'daki 5,28'lik reytingini 0,68 puan yükseltti; AB grubunda ise 2,85'ten 3,50'ye çıkarak yedinci sıradan üçüncü sıraya tırmandı.

Dizinin TOTAL'de aldığı 5,96, 14 Kasım'daki 5,70'lik reytinginin de üzerinde kaldı.

GÖNÜL DAĞI ÜÇ LİSTEDE PUAN KAYBETTİ

Bir hafta önce üç listenin lideri olan Gönül Dağı, bu kez TOTAL'de 4,78 ile ikinci, ABC1'de 3,92 ile üçüncü sıraya geriledi. Dizi üç listede de puan kaybetse de AB grubundaki birinciliğini bırakmadı.

Star TV'de yayınlanan Başkalarının Hayatı ise üç listede de yükseldi. Dizi TOTAL'de 4,35 ile üçüncü olurken ABC1'de 4,61 ile ikinci sırada yer aldı. AB grubunda 3,77 alan yapım, beşinci sıradan ikinci sıraya çıktı.