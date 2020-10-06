Finike'de Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

Finike ilçesinde Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek olmak amacıyla Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Finike Belediyesince ilçenin en işlek caddelerine iki ülke bayraklarının asılması vatandaşların da takdirini topladı.

Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, kardeş Azerbaycan halkının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Karabağ'ın işgalden kurtulması için Azerbaycan'ın harekatını desteklediklerini ifade eden Geyikçi, "Azerbaycan halkına desteğimizi göstermek, onların yanında olduğumuzu ifade etmek için ilçemizi bayraklarla donattık. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ilçemizde yan yana dalgalanıyor." dedi.