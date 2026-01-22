Finike\'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya Finike–Elmalı karayolunda tır ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Elmalı istikametinden Finike–Elmalı karayolu Ayvasıltaşı Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp karşı şeritten gelen R.P. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü R.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Y.K. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Y.K., sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA