Son Dakika Haberleri: 'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu
Son Dakika 3. Sayfa 'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu - Son Dakika

'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu

6 saat önce

Afyonkarahisar'da çalındığı düşünülen, ancak 'firar' ettikleri anlaşılan 40 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar'da çalındığı düşünülen, ancak 'firar' ettikleri anlaşılan 40 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesi, Altınova köyünde Necdet Karagöz isimli üretici 40 büyükbaş havanının ahırında olmadığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından drone ile yapılan arazi arama ve taraması sonrası bölgenin 3 kilometre kuzeyinde 40 adet küçükbaş hayvan arazide bulunarak sahibine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Evciler, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:02 Kaynak: İHA
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