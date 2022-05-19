FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ - Son Dakika
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FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ

19.05.2022 13:27

BURSA'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) Güzelyalı seferini yapan deniz otobüsü, kendi iskelesine yanaşamayıp yolcularını Mudanya'daki Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesine bıraktı.

BURSA'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) Güzelyalı seferini yapan deniz otobüsü, kendi iskelesine yanaşamayıp yolcularını Mudanya'daki Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesine bıraktı.

Marmara Denizi'nde dün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul'dan hareket eden İDO'ya ait deniz otobüsü, Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki İDO iskelesine yanaşamadı. Deniz otobüsünün kaptanı, fırtınadan daha az etkilenen Mudanya merkezindeki BUDO iskelesine yöneldi. Deniz otobüsü, şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle limana güçlükle yanaştırıldı. Birkaç kez halat koparan deniz otobüsünün yolcuları da tahliye sırasında zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA

FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ
FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ

YORUMLAR
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İDO'nun deniz otobüsü fırtına nedeniyle güçlükle iskeleye yanaştırılabildi İDO'nun deniz otobüsü fırtına nedeniyle güçlükle iskeleye yanaştırılabildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FIRTINADA GÜZELYALI İSKELESİNE YANAŞAMAYAN DENİZ OTOBÜSÜ, YOLCULARINI MUDANYA'YA İNDİRDİ - Son Dakika
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