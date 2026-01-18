FİSKOBİRLİK'in Faiz Yükü ve Yatırım Sorunları

(GİRESUN) - AK Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğin ödediği faize değinirken, "'800 milyon faiz ödediği halde hala nasıl yatırım yapılıyor' diye aklınıza gelmiyor mu? 50 bin ton fındık alırım. Bizim fındık alma gibi bir sorunumuz yok. Ama nasıl alacaksın? Aldın, parayı verdin, 3 gün sonra kırdın, sattın, parayı aldın; o zaman kolay, o zaman bankaya ihtiyaç da yok. Ama aldın, aldığın ürünü nuga yapacaksan para sana 7-8 ay sonra geliyor. Nihai mamule yöneliyorsan stokta fındık olacak. Ödedik o faizi, ödüyoruz da. Fındıktan nihai mamul yapmak istiyorsan bunun bir bedeli var" dedi.

FİSKOBİRLİK 87. Olağan Mali Genel Kurulu, EFİT Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 2024–2025 faaliyet döneminin görüşüldüğü genel kurulda mali tablolar ibra edildi. Genel kurula AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"Faize yıllık 835 milyon lira ödediğimizi saklamadık"

Genel kurulda konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, son dönemde kamuoyunda ve basında gündeme getirilen iddialara yanıt verdi. Bayraktar, 2024–2025 döneminde FİSKOBİRLİK'in banka kredi faiz giderinin 835 milyon lira olduğunu kabul ederek, bu durumu kimseden saklamadıklarını söyledi.

Eleştirilerin "dedikodu" ve "karalama" üzerinden yapıldığını öne süren Bayraktar, "Beğenmiyorsanız organize olun, liste çıkarın; kurumsal kimliğe zarar vermeden gelin boy ölçüşelim" dedi.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in mali yapısı, borç durumu ve taşınmazlarla ilgili yürütülen işlemlerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini savunarak, alınan tüm kararların genel kurul iradesi ve yasal süreçler doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade etti. Kurumun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla atılan adımların kamuoyuna farklı yansıtıldığını ileri süren Bayraktar, iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"FİSKOBİRLİK öyle güllük gülistanlık konu mu?"

Elini kürsüye vurarak konuşan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Son 2-3 yılda yılda bu tür sıkıntılar var, yaşanıyor. Mesele şu arkadaşlar, '800 milyon faiz ödediği halde hala nasıl yatırım yapılıyor' diye aklınıza gelmiyor mu? Göreve başladığımızda 3 kişi fındık veriyordu. Şimdi 5 bin kişi fındık vermiş, önemli bir rakam bu, güven önemli. 50 bin ton fındık alırım. Bizim fındık alma gibi bir sorunumuz yok. Ama nasıl alacaksın? Bu ne anlama geliyor? Aldın parayı verdin, 3 gün sonra kırdın, sattın, parayı aldın. O zaman kolay, o zaman bankaya ihtiyaç da yok. Ama aldın, aldığın ürünü nuga yapacaksan para sana 7 ay sonra geliyor, hatta bazen 8 ay sonra geliyor. FİSKOBİRLİK öyle güllük gülistanlık konu mu? Herkes her yerden saldırıyor. Gökten zembille bize para mı geliyor? Nihai mamule yöneliyorsan stokta fındık olacak. Ödedik o faizi, ödüyoruz da. Fındıktan nihai mamul yapmak istiyorsan bunun bir bedeli var."

"Markalı ürünlerle dünya piyasası hedefi"

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in uzun vadeli stratejik hedefinin, fındığın katma değerini artıracak markalı nihai ürünlerle iç ve dış pazarda daha güçlü bir konuma gelmek olduğunu söyledi. Ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesine yönelik çalışmalara dikkat çeken Bayraktar, "Doğru olanı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in üretici odağını koruyarak yoluna devam edeceğini ifade etti.