Fiyatlar yerli turistler için çok yüksek! Trabzon Uzungöl'den gelen görüntü gündem oldu

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve İsrail'den charter seferlerle turist kafilelerini ağırlayan ve otel ve pansiyonların tam kapasiteye ulaştığı turizm merkezinde yoğun rağbet gören ahşap bungalov evlerin geceliği 300 doları aştı.

300 DOLARLIK FİYAT YERLİ TURİSTİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Fiyatlar yerli turistlerin büyük tepkisini çekerken, eleştirilere yanıt ise Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz'den gelmişti. Akyüz yaptığı açıklamada, "Genelde Körfez ülkelerinden çok fazla rağbet olduğu için biz de konaklama ücretlerini dolar üzerinden yaptık. Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince yüksek gibi geliyor yerli turiste" ifadelerini kullanmıştı.

TABELALARIN NEREDEYSE TAMAMI ARAPÇA

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde bölgede kaydedilen bir video ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin Uzungöl'de çok yoğun bir şekilde bulundukları ve bölgedeki tüm işletmelerin tabelalarının Arapça olduğu dikkatlerden kaçmıyor.