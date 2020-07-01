Fizibilite desteği için başvurular başladı - Son Dakika

Fizibilite desteği için başvurular başladı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından TRB1 Bölgesinin (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun yatırım proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasının sağlanması amacıyla 2020...

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından TRB1 Bölgesinin ( Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun yatırım proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasının sağlanması amacıyla 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvuruları başladı.

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Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu yaptığı açıklamada, Fırat Kalkınma Ajansı olarak TRB1 Bölgesinin ekonomik, sosyal, turizm ve sanayi anlamında gelişmesine katkı sağlamak amacıyla birçok projeyi desteklediklerini söyledi.


Yoğunlu, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini bir planlama süreci olarak değerlendirdiklerini belirterek, ajans olarak TRB1 Bölgesinde bu sürecin etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını yürüttüklerini aktardı.


Ajans olarak destekleyecekleri projelerle TRB1 Bölgesinde büyük ölçekli yatırımlara öncülük edecek projelerin fizibilite raporlarını hazırlayarak yatırım sürecinin daha hızlı hayata geçirilmesinde öncülük yapacaklarını kaydeden Yoğunlu, yapılacak yatırımlarla bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına katkı sağlanacağını ifade etti.


Programın Türkiye'ye ve TRB1 Bölgesine hayırlı olması temennisinde bulunan Yoğunlu, şöyle konuştu:


"Fizibilite programımız ile önceliklerimiz imalat sanayinde kurumsallaşma ve ihracatın geliştirilmesi, Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması, tarımsal üretimde katma değerli üretime geçiş sonuç odaklı programının özel amaçlarına ulaşılması ve kamu yatırım projelerine yön verecek nitelikte fizibilite raporlarının hazırlanmasıdır. Toplam 600 bin TL bütçe tahsis edilen 2020 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan her bir projeye en az 40 bin, en çok 100 bin TL tutarında hibe desteği sağlanabilecektir. Program kapsamında desteklenecek projelerin uygulama süresi en fazla 12 ay olacaktır."


Programa başvuruda bulunmak isteyenlerin detaylı bilgiye ve başvuru rehberlerine www.fka.gov.tr adresinden ulaşabileceklerine dikkat çeken Yoğunlu, "2020 FZD başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 18 Aralık 2020 saat 18.00'e kadar, taahhütnameler ise 25 Aralık 2020 saat 18.00'e kadar sürekli olarak kabul edilecek olup posta/kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır" dedi. - MALATYA

Tunceli, Malatya, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fizibilite desteği için başvurular başladı - Son Dakika Ekonomi

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