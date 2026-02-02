FKÖ Ulusal Konsey Seçimleri 2026'da

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konsey seçimlerinin 1 Kasım 2026'da yapılacağını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, FKÖ Ulusal Konsey seçimlerinin, ülke içinde ve dışında Filistin halkının mümkün olan en geniş katılımını sağlamak amacıyla 1 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Seçimlerin yapılması için tam orantılı temsil sisteminin kurulduğu belirtilen kararnamede, seçimlerin Filistin halkının tüm kesimleri için adil temsili sağladığı aktarıldı.

Merkez Seçim Komisyonunun seçim sürecinin tam denetlenmesini üstleneceği, bunu ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürüteceği kararnamede belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ayrıca, Fetih hareketinin 8. genel konferansının 14 Mayıs 2026'da Ramallah'ta yapılmasını kapsayan bir kararname daha yayımladı.

Filistin hükümeti daha önce yerel seçimlerin 25 Nisan 2026'da yapılmasını öngören bir karar almıştı.

Hamas Temmuz 2025'te, Abbas'ın 2025 yılı sonundan önce Ulusal Konsey seçimlerinin yapılması kararını "ulusal iradenin ihlali" olarak değerlendirmişti.

FKÖ anayasasına göre Ulusal Konsey, örgütün en yüksek otoritesi ve FKÖ'nün politika, plan ve programlarını belirleyen organ olarak görev yapıyor.

Filistin Ulusal Konseyinin bir kolu olan Filistin Merkez Konseyinin 23-24 Nisan 2025'te yapılan 32. oturumunda FKÖ İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Devlet Başkan Yardımcılığı makamının oluşturulması kararlaştırılmış, bu göreve de eski FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh getirilmişti.