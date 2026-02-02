FKÖ Ulusal Konsey Seçimleri 2026'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FKÖ Ulusal Konsey Seçimleri 2026'da

02.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmud Abbas, FKÖ Ulusal Konsey seçimlerinin 1 Kasım 2026'da yapılacağını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konsey seçimlerinin 1 Kasım 2026'da yapılacağını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, FKÖ Ulusal Konsey seçimlerinin, ülke içinde ve dışında Filistin halkının mümkün olan en geniş katılımını sağlamak amacıyla 1 Kasım'da yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Seçimlerin yapılması için tam orantılı temsil sisteminin kurulduğu belirtilen kararnamede, seçimlerin Filistin halkının tüm kesimleri için adil temsili sağladığı aktarıldı.

Merkez Seçim Komisyonunun seçim sürecinin tam denetlenmesini üstleneceği, bunu ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürüteceği kararnamede belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ayrıca, Fetih hareketinin 8. genel konferansının 14 Mayıs 2026'da Ramallah'ta yapılmasını kapsayan bir kararname daha yayımladı.

Filistin hükümeti daha önce yerel seçimlerin 25 Nisan 2026'da yapılmasını öngören bir karar almıştı.

Hamas Temmuz 2025'te, Abbas'ın 2025 yılı sonundan önce Ulusal Konsey seçimlerinin yapılması kararını "ulusal iradenin ihlali" olarak değerlendirmişti.

FKÖ anayasasına göre Ulusal Konsey, örgütün en yüksek otoritesi ve FKÖ'nün politika, plan ve programlarını belirleyen organ olarak görev yapıyor.

Filistin Ulusal Konseyinin bir kolu olan Filistin Merkez Konseyinin 23-24 Nisan 2025'te yapılan 32. oturumunda FKÖ İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Devlet Başkan Yardımcılığı makamının oluşturulması kararlaştırılmış, bu göreve de eski FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh getirilmişti.

Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FKÖ Ulusal Konsey Seçimleri 2026'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:17:53. #7.11#
SON DAKİKA: FKÖ Ulusal Konsey Seçimleri 2026'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.