İçişleri: 20 yıldır terör örgütünde faaliyet gösteren terörist teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütü PKK/KCK'da faaliyet yürüten 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2000 yılında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle; 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 216'ya ulaştı" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA -