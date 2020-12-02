Bakan Soylu: İmamoğlu'na suikast girişimi söz konusu değildir - Son Dakika

Bakan Soylu: İmamoğlu'na suikast girişimi söz konusu değildir

02.12.2020 17:38
Bakan Soylu: İmamoğlu'na suikast girişimi söz konusu değildir, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddialarına ilişkin, "Suikast girişimi söz konusu değildir.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddialarına ilişkin, "Suikast girişimi söz konusu değildir. Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Nöbetçi Bakan' uygulaması kapsamında Meclis'e gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddialarının sorulması üzerine Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya işaret etti. Bu konularla ilgili haftada ortalama 65 ile 80 arası eyleme yönelik duyum aldıklarını kaydeden Soylu, "Toplam duyum miktarımız da yurt içi 1300- 1350'dir. Türkiye'de yıllardır karşılaştığımız durum söz konusu. Dün Emniyet Genel Müdürümüz açıkladı. Bir kamu görevlileri, iki görevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefi olacak kişiler, üç sansasyonel sonuçlar oluşturacak kişiler, eylemler, yerler. Bütün bunlara yönelik terör örgütleri hedef belirler. Kayyumlarımızda bazen haftada 5 kez bir kişiye sürekli olarak bu tür tehdit gelir. Biz bir kıraathanede konuşulanları da değerlendirmek zorundayız. Biz hiçbir şeyi azımsamayız, küçümsemeyiz, hafife almayız. Hepsini tek tek değerlendiririz. Türkiye'de Devlet büyüklerimize yapılan tehditleri, sürekli olarak değerlendiririz. Kamu görevlilerine yapılanları değerlendiririz. Özel kişilere yapılan tehditleri değerlendiririz" diye konuştu.

'KAMUOYUYLA PAYLAŞILMAMASINI TERCİH EDERİZ'Soylu, bu tür bilgilerin kamuoyunda paylaşılmasını doğru bulmadıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda bütün tedbirleri alırız. Burada hassasiyetle durduğumuz bir konu var. Bunun kamuoyuyla, medyayla paylaşılmamasını istirham ederiz. Çünkü; bu durumların kendilerine ait dereceleri vardır. Biz bunların üzerine düşeriz. Tekrar söylüyorum; hafifseyeceğimiz, küçük göreceğimiz, tehditler söz konusu olmaz. Hepsiyle ilgileniriz. Bu konuda son zamanlarda en çok tehdit alanlar da var. Özellikle PKK ve DEAŞ'tan tehdit alanlar var. Ama bunların paylaşılmasını istemeyiz. Terör örgütleri, eylem hedefleri kadar mümkün olduğunca kendilerinden söz ettirmek, istikrarı sarsmak da isterler. Suikast girişimi söz konusu değildir, Yakalanan kimse söz konusu değildir. Bizim Orhan Miroğlu, Türkiye'de en çok tehdit alan kişilerden biridir. Hiç duydunuz mu? Sürekli PKK'nın tehdidindedir. Bu tehditler her zaman vardır. Bunların kamuoyuyla ve medyayla paylaşılmamasını tercih ederiz terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek."

Görüntü dökümü:

- Bakan Soulu'nun konuşması

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Suikast, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: İmamoğlu'na suikast girişimi söz konusu değildir - Son Dakika


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