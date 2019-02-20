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DHA: Şehir Hatları: Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.
DHA
: Şehir Hatları: Sarıyer- Rumeli
Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:31 Kaynak: DHA
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