Foça'da Sağanak Yağmur ve Taşkın - Son Dakika
Foça'da Sağanak Yağmur ve Taşkın

29.01.2026 19:59
Foça'da yarım saat süren sağanak yağmur, dere yataklarını taşırdı, yaşam olumsuz etkilendi.

İZMİR'in Foça ilçesinde yarım saat süren sağanak yağmur nedeniyle dere yatakları taştı. Şiddetli rüzgar ve taşkın sularının evlerin bahçeleri ile caddelerde birikmesi yaşamı olumsuz etkiledi.

Foça'da bugün saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Evlerin bahçeleri ve dere yatakları taştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. 30 dakika etkili olan sağanak ardından yağış devam etti. Gün içerisinde belediye hoparlörlerinden ve ilgili birimlerin sanal medya hesaplarından, rüzgarın şiddetinin 50 ile 90 kilometre hıza ulaşabileceği, metrekareye 51-72 kiloğram yağış düşebileceği konusunda uyarılar yapıldı. Alınan tedbirler ve yağışın kısa sürmesi nedeniyle olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

