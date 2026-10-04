Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte - Son Dakika
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Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte

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Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 30 Eylül'de gönderdiği yazının ayrıntıları ortaya çıktı. Yazıda fonlar aracılığıyla yapıldığı değerlendirilen manipülasyonlara ilişkin 4 ayrı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. SPK'nın 2024'ten bu yana savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve 6 fona özellikle dikkat çekildiği öğrenildi.

Kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen süreçte Başsavcılığın SPK'nın denetim sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeleri de gün yüzüne çıktı. Yazıda, yatırımcıların fonlara SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle yatırım yaptığı vurgulandı.

YAZIYI AKLAMA SUÇLARI BÜROSU GÖNDERDİ

Soruşturma izni talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 30 Eylül 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletildi. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133'üncü maddesine göre SPK başkan ve üyeleri hakkında görevleriyle bağlantılı suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanın izni gerekiyor.

4 AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Başsavcılığın yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'daki hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi.

SPK 2024'TEN BU YANA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Yazıda, SPK'nın 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar olan dönemde bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığına ilişkin raporlar hazırladığı ve bu raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

6 FONA DİKKAT ÇEKİLDİ

Savcılık yazısında, daha önce adı geçen Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu ve Atlas Portföy Serbest Fon'un yanı sıra Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon'a da dikkat çekildi. Bazı fonların benzer yatırım stratejisine sahip fonlara kıyasla olağan dışı kazanç sağladığı, buna karşın bazı yatırımcıların ana paralarını dahi geri alamadığı belirtildi.

"YATIRIMCILAR SPK GÜVENCESİYLE YATIRIM YAPTI"

Başsavcılık, yatırımcıların bu fonlara SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle yatırım yaptığını vurguladı. Yazıda, SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetimi finansal ve dijital gözetim mekanizmalarıyla çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu ifade edildi. Kurulun yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu belirtildi. Fonların Borsa İstanbul'da ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını takip etmenin de SPK'nın temel görevleri arasında olduğu kaydedildi.

"OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI" İÇİN İZİN İSTENDİ

Başsavcılık, Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisi ile görev sorumluluğunu yerine getirmediğine ilişkin "açık ve yeterli emareler" bulunduğunu değerlendirdi. Gönül hakkında soruşturma yapılabilmesi ve olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi için Bakanlıktan izin talep edildi.

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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte - Son Dakika
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