Ford Araçları Kısa Devre Riskiyle Geri Çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ford Araçları Kısa Devre Riskiyle Geri Çağrıldı

18.01.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transport Canada, 300.000'den fazla Ford aracını kısa devre riski nedeniyle geri çağırdı.

OTTAWA, 18 Ocak (Xinhua) -- Transport Canada, kısa devre kaynaklı yangın riski nedeniyle 300.000'den fazla Ford aracını geri çağırma kararı aldı.

Yerel basın kuruluşu CTV News'de cumartesi günü yer alan habere göre, Transport Canada tarafından yayımlanan ve çeşitli Ford modellerini kapsayan bildirimlerde, belirli araçların motor blok ısıtıcısından soğutma sıvısı sızabileceği uyarısında bulunuldu.

Haberde, söz konusu sızıntı nedeniyle motor blok ısıtıcısının fişe takıldığı sırada kısa devre yapabileceği ifade edildi.

Ford, etkilenen araç sahiplerine posta yoluyla blok ısıtıcısını değiştirmek için bayilere başvurmalarını tavsiye edecek.

Araç sahiplerine onarım işlemleri tamamlanana kadar motor blok ısıtıcısını kullanmamaları tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Güncel, Kanada, Ford, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ford Araçları Kısa Devre Riskiyle Geri Çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi

09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:22
Hande Erçel Suudi Arabistan’daki ödül töreninde Arapça konuştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 10:07:53. #7.11#
SON DAKİKA: Ford Araçları Kısa Devre Riskiyle Geri Çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.