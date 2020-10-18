Francisco Montero: "Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim" - Son Dakika

Francisco Montero: "Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim"

18.10.2020 14:47

- Francisco Montero: "Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim" Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero: "Kiminle oynarsam adapte olmak zorundayım" Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, siyah-beyazlılardan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söylerken, forma...

- Francisco Montero: " Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim"

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero:

"Kiminle oynarsam adapte olmak zorundayım"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, siyah-beyazlılardan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettiğini söylerken, forma giydiği zaman kiminle oynarsa oynasın adapte olmak zorunda olduğunu da ifade etti.

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Montero, ilk olarak Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formayı giymenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Buraya transfer olmak kariyerimde attığım büyük bir adımdı. Beşiktaş formasıyla başarılı şekilde futbol hayatıma devam etmek istiyorum" dedi. Deportivo'da 1 yıl kiralık oynadığını hatırlatan Montero, "Sonrasında hocam Simeone ile görüşme imkanım olmadı çünkü arada kısa bir süre oluşmuştu ve menajerim bana Beşiktaş'ın teklifini sunduğunda kararımı verdim ve başka bir şey düşünmeden buraya geldim" ifadelerini kullandı.

"Takım gol yiyince kaleci ve savunmacılar eleştirilir"

Savunma dışında başka pozisyonlarda da forma giyebileceğini belirten Montero, "Hocamız talep ettiği sürece her pozisyonda oynayabilirim" diye konuştu.

Bir dönem rahatsızlığı nedeniyle maçlarda gözlük takan genç savunmacı, artık gözlüğü çıkardığını sözlerine ekleyerek, "Gözlük rahatsız etti. Hatta bakış açımı kısıtladığı için çıkarmaya karar verdim" açıklamasını yaptı.

Takımın yediği gollerde genelde kaleci ve savunmacıların hatalı bulunduğunu söyleyen Montero, "Takım gol yediği zaman, özellikle bizim gibi takımlar çok gol yediğinde, defans oyuncuları ve kaleciler hatalı bulunur. Ancak bu bir takım çalışması. Kolektif bir çalışmayla gol atıyoruz ve yediğimiz goller de takım halinde yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor" dedi.

Savunmadaki forma mücadelesine de değinen Montero, cümlelerini şöyle sürdürdü:

"Vida ve Welinton ile olan forma mücadelesine bakınca, her oyuncu 11'de oynamak ister. Ben elimden geldiğinde en iyi şekilde çalışmaya devam ediyorum. Hoca elindeki en iyi 2 oyuncuyu seçecek ve bu isimleri oynatacak. Savunmada kiminle daha rahat oynadığımı söylemek bana düşmez, kiminle oynarsam oynayayım adapte olmak zorundayım."

" İspanya'da taktiğe, Türkiye'de fiziğe dayalı oyun oynanıyor"

Oyuncular olarak yaşanan pandemi sürecine adapte olmaya çalıştıklarını vurgulayan Montero, Türkiye ve İspanya arasındaki futbol farkıyla ilgili olarak da, "Futbol olarak baktığımızda İspanya ile Türkiye arasında büyük farklar var. İspanya'da taktiğe dayalı bir durum var. Türkiye'de ise biraz daha İngiltere'ye benzeyen fiziğe dayalı futbol oynanıyor" şeklinde konuştu.

Kendisinin fiziksel olarak gelişim göstermesi gerektiğini aktaran Montero, "Bir de her defans oyuncusunda olduğu gibi, top rakip takımdayken ve biz baskı yapmıyorsak, savunma arkasına atılan toplarda biraz daha geliştirmem gerekiyor kendimi. Güçlü olduğum yönüm ise topu savunmadan pas yaparak çıkarmak" dedi.

Sezon sonunda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak, "Şu anda bunu konuşmak adına çok erken. Ancak sezon sonunda böyle bir durum olursa konuşabilirim" diyen Montero, takımda altyapıdan birçok ismin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

İstanbul'u çok sevdiğini belirten genç oyuncu, örnek aldığı isim için de şu ifadelere yer verdi:

" Atletico Madrid'de forma giyerken Godin bana çok yardımcı olmuştu. Saha içi ve dışında kendisini örnek alıyorum."

Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim
Francisco Montero: Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim

Beşiktaş, oyunlar, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Francisco Montero: 'Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİNSK üçlüsü Ermenistan'a silah desteği veriyor N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak
Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak         
15:26
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor         
13:09
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Metroda baba kıza şiddet iddiası! O anlar kamerada Metroda baba kıza şiddet iddiası! O anlar kamerada         
12:04
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor         
09:55
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti         
09:47
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 15:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Francisco Montero: "Beşiktaş'ın teklifini duyunca düşünmeden kabul ettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei