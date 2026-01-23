Fransa'da 2026 Bütçesi Oylama Olmadan Geçti

Fransa'da 2026 bütçe tasarısının gelirlere ilişkin ilk kısmı Ulusal Meclis'te oylama yapılmadan geçti.

Fransa'da hükümetin bu yılki bütçe tasarısının ilk kısmının, Meclis'te oylama olmadan geçmesi için anayasal yetkisini kullanmasına tepki olarak muhalefetin sunduğu gensoru önergeleri Genel Kurul'da görüşüldü.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Ulusal Birlik (RN) partilerinin hükümete karşı sunduğu 2 gensoru önergesi, yeterli oy sayısına ulaşamayarak reddedildi.

LFI'nin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesine 269 milletvekili, RN'nin önergesine ise 142 milletvekili destek verdi.

Gensoru önergelerinin reddedilmesi nedeniyle, 2026 bütçe tasarısının gelirlere ilişkin ilk kısmı Meclis'te oylama yapılmadan geçmiş oldu.

Bütçenin ilk kısmı, Fransa Parlamentosu'nun üst kanadını oluşturan Senato'da görüşülecek.

Başbakan Sebastien Lecornu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, mevcut bütçe tasarısının başta Meclis'e sunduklarına kıyasla farklı olduğunu ve bunu uzlaşı sağlayarak elde ettiklerini savundu.

LFI Milletvekili Eric Coquerel, "Bu bütçedeki her şey dolandırıcılık." dedi.

Coquerel, Fransa'nın Avrupa'da yoksulluğun arttığı ülkelerin başında geldiği değerlendirmesinde bulunarak, hükümetin bütçesinin hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağını belirtti.

"Kimse, Firavun'la birlikte gömülmek zorunda değil"

RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen ise hükümetin bütçesini "Çernobil felaketine" benzetti.

Le Pen, Lecornu'ye ülkenin ve kurumlarının çöküşüne katkı sağlamayı nasıl kabul edebildiğini sorarak, "Emmanuel Macron'un inkar içinde olduğu artık bir sır değil ve artık kimse onu takip etmiyor. Ancak kimse, Firavun'la birlikte gömülmek zorunda değil." ifadelerini kullandı.

Sosyalist Parti (PS) Milletvekili Laurent Baumel, hükümetin mevcut projesinin "bir uzlaşı bütçesi" olduğunu dile getirdi.

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açıyor.

Başbakan Sebastien Lecornu, 3 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, bütçe görüşmelerinde Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasına başvurmayacağını belirterek, parlamento görüşmelerinde yeni bir yöntem uygulayacaklarına işaret etmişti.

Aylardır devam eden 2026 bütçe görüşmelerinde, hükümet ve muhalefet arasında uzlaşmaya varılamadı.

Lecornu, aylar önce yaptığı açıklamanın aksi yönünde hareket ederek, bütçeyi Meclis'ten oylama yapılmadan geçirmek için 20 Ocak'ta anayasal yetkisine başvurmuştu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, Meclis'teki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, Meclis'te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde 100'den fazla kez Anayasa'nın bu maddesi uygulamaya konuldu.