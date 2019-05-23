Fransa'da Le Monde gazetesi yöneticisi Benalla haberi için ifadeye cağrıldı
11 saat önce
Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) Fransız Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron’un eski başkoruması Alexandre Benalla hakkında çıkan haberlerle ilgili Le Monde gazetesinin yönetim kurulu başkanı Louis Dreyfus'u ifadeye çağırdı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:53
Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski baş koruması Alexandre Benalla hakkında çıkan haberlerle ilgili Le Monde Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Louis Dreyfus'u ifadeye çağırdı.
Dreyfus ve Le Monde muhabiri Ariane Chemin'in, Benalla haberlerinde özel kuvvetler birimlerinden bir askerin kimliğinin açıklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Mayıs'ta DGSI'de ifadeleri alınacak.
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