Son Dakika Haberleri: Fransa'da Le Monde gazetesi yöneticisi Benalla haberi için ifadeye cağrıldı

Fransa'da Le Monde gazetesi yöneticisi Benalla haberi için ifadeye cağrıldı

11 saat önce

Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) Fransız Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron’un eski başkoruması Alexandre Benalla hakkında çıkan haberlerle ilgili Le Monde gazetesinin yönetim kurulu başkanı Louis Dreyfus'u ifadeye çağırdı

Fransa'da Le Monde gazetesi yöneticisi Benalla haberi için ifadeye cağrıldı, System.String[]
Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski baş koruması Alexandre Benalla hakkında çıkan haberlerle ilgili Le Monde Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Louis Dreyfus'u ifadeye çağırdı.

Dreyfus ve Le Monde muhabiri Ariane Chemin'in, Benalla haberlerinde özel kuvvetler birimlerinden bir askerin kimliğinin açıklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Mayıs'ta DGSI'de ifadeleri alınacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:53 
Cumhurbaşkanı, Fransa, Le Monde, Dünya
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