Fransa'da Nüfus Dengesi Negatifte

PARİS, 14 Ocak (Xinhua) -- Fransa'da 2025 yılında ölümlerin doğumlardan fazla olması nedeniyle doğal nüfus dengesi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez negatife döndü.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün salı günü yayımladığı verilere göre, ülke nüfusu 1 Ocak 2026 itibarıyla 69,1 milyon olarak hesaplandı. Bu rakam, önceki yıla kıyasla yüzde 0,25'lik bir artışa işaret ediyor.

2025 yılında ülkede bir önceki yıla göre yüzde 2,1 düşüşle yaklaşık 645.000 bebeğin dünyaya geldiğine dikkat çeken enstitü, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kayda geçen en düşük yıllık toplam doğum olduğunu kaydetti.

Aynı dönemde ölümler ise önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 651.000'e yükseldi. Enstitü, bu artışın büyük ölçüde yılın başında belirgin can kayıplarına yol açan şiddetli kış gribi salgınından kaynaklandığını belirtti.

Enstitü, Fransa'nın 2025 yılında 6.000 açıkla doğal nüfus dengesinin negatife döndüğüne dikkat çekti.

2025 yılında doğumda beklenen yaşam süresi kadınlar için 85,9 yıl, erkekler için ise 80,3 yıl olarak açıklandı.