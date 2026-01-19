Fransa'dan Suriye Anlaşmasına Destek

Fransa, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını ve ülkenin birlik ve bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından Suriye'deki gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, müttefiklerine ve pozisyonlarına sadık kalmaktadır. Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü kararlılıkla desteklemektedir. DEAŞ'a karşı birlikte savaştıklarına sadıktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 18 Ocak'ta Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bu ateşkesin Suriye'nin birliği ve YPG/SDG'nin entegrasyonu konusunda ilerleme kat edilmesini sağlaması gerektiği ifade edilen açıklamada, Fransa'nın istikrarlı ve birlik içinde bir Suriye'ye geçiş sürecini desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında dün örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.