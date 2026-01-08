Fransız Çiftçiler Paris'te Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransız Çiftçiler Paris'te Eylem Yaptı

08.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız çiftçiler, AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına karşı Paris'te traktörlerle protesto etti.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan Fransız çiftçiler, traktörleriyle Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

Fransız çiftçiler, haftalardır AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı gösterilerini sürdürüyor.

Hükümetle görüşmek isteyen çiftçiler, birkaç gün önce ülkenin farklı şehirlerinden başkente doğru yola çıktı.

Sabahın erken saatlerinde Paris'e ulaşan çiftçiler, traktörleriyle ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'nın etrafında ve Eyfel Kulesi'nin önünde eylem yaptı.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüşmeyi talep eden çiftçiler, hükümetin "yumrulu deri hastalığı" olarak bilinen ve sığırların ölümüne yol açabilen hastalıkla mücadelede "itlaf" yolunu seçmesine karşı çıkıyor.

Paris Hükümeti Sözcüsü Maud Bregeon, kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, çiftçilerin Paris'teki eyleminin "kabul edilemez" olduğunu ve hükümetin buna izin vermeyeceğini belirtti.

Bregeon, A13 otoyolunu trafiğe kısmen kapatmanın veya Ulusal Meclise gelmeye çalışmanın hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ise France 2 kanalına "Birçok traktör Paris'e girmedi, Paris'in etrafında bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Tabarot, eylemcilere diyalog çağrısında bulunarak, çiftçilerin, ülkenin düşmanı olmadığını söyledi.

"Coordination Rurale" adlı çiftçi sendikasının Başkanı Bertrand Venteau ise Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, gece Paris'in etrafında bazı çiftçilerin polis tarafından durdurulduğunu dile getirdi.

Venteau, yaklaşık 25 kişinin gözaltına alındığını ve 10 traktöre el konulduğunu belirtti.

AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkelerinin temsilcileri, daha önce aralık ayında planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta oylayacak.

Oylamada üye ülkelerin onay vermesi durumunda AB Komisyonu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak'ta imzalamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya destek verirken özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinden çiftçiler karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Çiftçiler Paris'te Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:40:02. #7.11#
SON DAKİKA: Fransız Çiftçiler Paris'te Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.