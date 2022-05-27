Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı - Son Dakika
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Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı

27.05.2022 20:18
Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı

Kırıkkale'de freni patlayan öğrenci taşıtı midibüs, önündeki minibüse, ardından da yaya olan 4 lise öğrencisine çarptı.

Kırıkkale'de freni patlayan öğrenci taşıtı midibüs, önündeki minibüse, ardından da yaya olan 4 lise öğrencisine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan M.Y. idaresindeki 71 S 0384 plakalı midibüs, freninin boşalması neticesinde önce D.Ç.'nin kullandığı 71 S 0006 plakalı minibüse, ardından da yaya olan 4 öğrenciye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan lise öğrencisi A.N.A. (16), A.T. (16), B.F. (17) ve E.N.Ö. (16) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı
Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı
Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kırıkkale, Midibüs, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı - Son Dakika
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