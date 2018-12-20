Son Dakika Haberleri: Fuhuş Baskınında Yakalanan Kadında Hıv Virüsü Çıktı

Fuhuş Baskınında Yakalanan Kadında Hıv Virüsü Çıktı

8 saat önce

Bolu'nun Göynük ilçesinde jandarma ekiplerinin fuhuş yapılan eve düzenledikleri operasyonda 15 erkek, 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Fuhuş Baskınında Yakalanan Kadında Hıv Virüsü Çıktı, System.String[]
Bolu'nun Göynük ilçesinde jandarma ekiplerinin fuhuş yapılan eve düzenledikleri operasyonda 15 erkek, 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Evde bulunan 3 yabancı uyruklu kadından C.R.'nin kanında HIV virüsü tespit edildi. Kadınlarla birlikte yakalanan kişilere C.R.'nin kanında HIV virüsüne rastlanıldığının bildirileceği aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Bolu'nun Göynük ilçesi Sünnet köyünde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddia edilen eve düzenledikleri operasyonda 3 yabancı uyruklu kadın ile 15 erkek suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yakalanan 15 erkek mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme şüpheli ev sahibinin tutuklanmasına, diğer 14 kişiye idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılmasına karar verdi.

HIV virüsü yazılı olarak bildirilecek

Fuhuş baskını yapılan evde yakalanan Ukrayna, Moldovya ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi. Kan tahlilleri alınan kadınlardan Özbek uyruklu C.R.'nin kanında HIV virüsü olduğu tespit edildi. Kadınlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından sınır dışı edilirken, kadınlarla birlikte yakalanan 14 erkeğe C.R.'nin kanında HIV virüsüne rastlandığının yazılı olarak bildirileceği öğrenildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:35 Kaynak: İHA

Göynük, Bolu, 3. Sayfa
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