Funda Arar\'dan dikkat çeken çıkış: Her şey kısaldı ama...

Funda Arar, müzik sektöründe değişen dinleme alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkı sürelerinin giderek kısaldığını ve artık birçok parçanın doğrudan nakaratla başladığını söyleyen ünlü şarkıcı, televizyon dizilerinin uzunluğuna da göndermede bulundu.

"ŞARKILAR ARTIK NAKARATLA BAŞLIYOR"

Müzik sektörünün yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiğini anlatan Arar, dinleyicinin ilgisini ilk saniyelerde çekmenin giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

Şarkı sürelerinin kısaldığına dikkat çeken ünlü sanatçı, parçaların artık çoğu zaman nakaratla başladığını belirterek insanların içerikleri çok hızlı tükettiğine dikkat çekti. Arar, radyoların da uzun şarkıları tercih etmediğini ifade etti.

DİZİLERE DE GÖNDERME YAPTI

Her şeyin giderek kısaldığını söyleyen Funda Arar, konu televizyon dizilerine gelince esprili bir çıkış yaptı. Arar, "Her şey kısaldı, nedense dizi süreleri uzuyor ama onlar kısalmıyor bir türlü" ifadelerini kullandı.

Değişen şartlara ayak uydurmak gerektiğini belirten Arar, popüler kültür içerisinde üretim yaparken kendi istediği müziği yapmaktan da vazgeçmek istemediğini dile getirdi.