Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya'nın golünü ise 90+2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.
Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 5-0'la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.
Sonuçlar şöyle:
D Grubu
Cebelitarık- Gürcistan: 2-3
İsviçre- İrlanda Cumhuriyeti: 2-0
F Grubu
Romanya- Norveç: 1-1
Faroe Adaları- Malta: 1-0
İsveç-İspanya: 1-1
G Grubu
İsrail- Letonya: 3-1
J Grubu
Finlandiya- Ermenistan: 3-0
Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1
Liechtenstein-İtalya: 0-5