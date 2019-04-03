Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur
1 saat önce
Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur'daki ilk maçında İngiltere'ye 7-0 mağlup oldu.
Türkiye
19 Yaş Altı Kadın Futbol
Milli Takımı, UEFA Avrupa
Şampiyonası Elit Tur'daki ilk maçında İngiltere
'ye 7-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, İngiltere'de düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.
Milliler, 25 ve 39. dakikalarda Ebony Salmon, 33 ve 36.dakikalarda Lucy
Fitzgerald, 41 ve 70.dakikalarda Emily Syme ve 81.dakikada Lauren Hemp'in attığı gollerle sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, elit turdaki ikinci maçında 6 Mart Cumartesi günü İtalya
ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:09 Kaynak: AA
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