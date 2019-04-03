Son Dakika Haberleri: Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

1 saat önce

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur'daki ilk maçında İngiltere'ye 7-0 mağlup oldu.

Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur, System.String[]
Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur'daki ilk maçında İngiltere'ye 7-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, İngiltere'de düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.

Milliler, 25 ve 39. dakikalarda Ebony Salmon, 33 ve 36.dakikalarda Lucy Fitzgerald, 41 ve 70.dakikalarda Emily Syme ve 81.dakikada Lauren Hemp'in attığı gollerle sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, elit turdaki ikinci maçında 6 Mart Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:09 Kaynak: AA

Türkiye, İngiltere, Avrupa, Futbol, Spor
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