Gabon'da korsanlar Portekiz gemisindeki mürettebattan 7 kişiyi rehin aldı - Son Dakika

Orta Batı Afrika ülkesi Gabon'da korsanların Portekiz bandıralı gemiye saldırarak Ukrayna uyruklu mürettebattan 7 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Deniz taşımacılığı şirketi MSC'den yapılan açıklamaya göre, 22 Mart'ta başkent Libreville'den Togo'nun başkenti Lome'ye giden Talia adlı konteynır gemisi 100 kilometre açıkta korsanlar tarafından saldırıya uğradı.

Korsanlar 17 kişilik mürettebatı rehin alarak Portekiz bandıralı geminin kontrolünü ele geçirdi.

Gabon donanmasına ait devriye botlarının müdahalesi sonucu gemi ve mürettabattan 10 kişi kurtarıldı, tamamı Ukrayna uyruklu 7 kişiyi ise korsanlar rehin aldı.

Gemiye saldırının düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırısı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 121'e çıktı.

Tüm dünyadaki korsan saldırıların yüzde 90'ını Gine Körfezi'ndeki saldırılar oluşturuyor.