GAİB üyesi firmalardan salgına rağmen ihracat başarısı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 11 aylık dönemde 8 milyar 250 milyon 725 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren üye firmaların yıl sonunda geçen senenin rakamlarını geçeceğini bildirdi.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'nin Kovid-19 salgını gölgesinde Türkiye ve dünya için zor bir yıl olduğuna dikkati çekti.

Yıl boyunca hem sosyal hem de ekonomik anlamda yürüttükleri mücadeleden hakkıyla çıktıklarını aktaran Kileci, "2020 yılı biterken, tüm çabalarımızın neticesini ihracat rakamlarımızda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu yılın 11 aylık döneminde bölgeden yüzde 0,9'luk artışla 8 milyar 250 milyon 725 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Bölgemiz 2020 yılında 2019'daki 8 milyar 915 milyon dolarlık ihracatı geçecektir." ifadelerini kullandı.

Kileci, başta ihracatçılar olmak üzere herkesin yeni yılını kutlayarak, salgın nedeniyle yaşanan zor günlerin geride kalması temennisinde bulundu.

Aşının bulunmasıyla umutlarının tekrar arttığına işaret eden Kileci, şunları kaydetti:

"Aşılamanın yaygınlaşmasıyla kademeli olarak normalleşmenin başlamasını ve bunun ihracatımıza da olumlu yansımasını bekliyoruz. Bizler zaten bu zor şartlarda birçok şeyi Güneydoğu ve Gaziantep olarak başardık. Dünya çapında normalleşme başladığında ihracat rakamlarımız ciddi bir artış ivmesi yakalayacaktır. Yerli aşımızın da başarıyla sonuçlanması ve bir an evvel uygulanmaya başlanmasını temenni ediyoruz."