Galatasaray 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Galatasaray 2'de 2 yaptı

Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, sezona 2'de 2 yaparak girdi.

Galatasaray 2'de 2 yaptı, System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, sezona 2'de 2 yaparak girdi.

İlk haftada sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci haftada son şampiyon Medipol Başakşehir'le rakip sahada karşılaştı.

Müsabakanın 14. dakikasında Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, devre arasına bu skorla üstün girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, 76. dakikada Younes Belhanda'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Rakibinin risk aldığı bölümde Belhanda ve Mbaye Diagne ile net fırsatlar yakalayan Galatasaray, bu pozisyonlardan yararlanamadı. Kalan bölümde rakibinin gol bulmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

İlk haftada Gaziantep FK'yi mağlup eden Galatasaray, Medipol Başakşehir'i de yenerek puanını 6'ya çıkardı.

VAR ile penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı.

Müsabakanın 11. dakikasında Galatasaray'da Younes Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Christian Luyindama ile Demba Ba hava topuna yükseldi. Turuncu-lacivertli takım tehlikeyi uzaklaştırırken Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Bir süre devam eden oyun durduktan sonra pozisyonu VAR'dan yeniden inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Demba Ba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Galatasaray, ilk haftadaki Gaziantep FK maçında da VAR uygulamasıyla penaltı kullanmıştı.

Falcao, 2. haftada 3. golünü attı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig'de bu sezon 3 gole ulaştı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye 2 gol birden atan Falcao, Medipol Başakşehir ağlarını da havalandırarak 2. haftada gol sayısını 3'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü kaydeden Belhanda ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Saracchi sakatlandı

Sarı-kırmızılı takımın Uruguayı sol beki Marcelo Saracchi, sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında kasığından sorun yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, maça devam edemedi.

Saracchi, 59. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı.

Etebo ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Sarı-kırmızılı kulübün İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu, 71. dakikada Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Başakşehir deplasmanında 4 maç sonra güldü

Galatasaray, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e karşı deplasmanda 4 maç sonra kazandı.

Medipol Başakşehir karşısında son deplasman galibiyetini 2015-2016 sezonunun ilk yarısında 2-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 5 sene sonra galibiyet elde etti.

Deplasmanda 6 maç sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 6 maç sonra deplasmanda galibiyet aldı.

Dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 deplasman maçında üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray 2'de 2 yaptı - Son Dakika Spor

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