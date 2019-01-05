Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Antalya'da Coşkulu Karşılama

Galatasaray'a Antalya'da Coşkulu Karşılama

1 saat önce

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında Antalya'ya geldi.

Galatasaray'a Antalya'da Coşkulu Karşılama, System.String[]
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için Galatasaray çalışmalarına İstanbul'da başlamıştı. Ligin ikinci yarısı için Antalya Belek'te kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar kente geldi. Takımı burada çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Aslan, 11 Ocak 2019 Cuma gününe kadar çalışmalarına bu kentte devam edecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

" Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

Teknik heyet tarafından izinli olan Fernando Muslera, kampına yarın akşam katılacak. Japonya Milli Takımı'nın Asya Şampiyonası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo, kamp kadrosunda yer almıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Belek, Antalya, Galatasaray, Spor
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