Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına ilişkin paylaşım - Son Dakika

Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına ilişkin paylaşım

23.12.2020 22:39
Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına ilişkin paylaşım, System.String[]

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasındaki hakem yönetimine yönelik paylaşımda bulundu.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasındaki hakem yönetimine yönelik paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararı da tartışmaya neden oldu.

Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı müsabaka sonrasında Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Hakem, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçına ilişkin paylaşım - Son Dakika Spor


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