Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Thiam, Valencia
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:01 - Kaynak: AA
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