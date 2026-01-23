Galatasaray, Karagümrük Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. - İSTANBUL
