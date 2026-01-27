Sakatlığını tamamen atlatan ve takımla birlikte antrenmanlara katılan Singo kafilede yer aldı. Soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gören Yunus da takıma dahil oldu. Sabah saatlerinde vizesinde yaşanan problem nedeniyle antrenmana katılamayan Lemina ise vize işlemlerini tamamlayarak kafileye sonradan katıldı.
Galatasaray kafilesinde şu isimler yer aldı:
Uğurcan, Günay, Jakobs, Sanchez, Abdulkerim, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Batuhan, Eren, İlkay, Ahmed, Kaan, Torreira, İcardi, Osimhen, Barış Alper, Dağhan, Eyüp, Furkan, Singo, Lemina
Son Dakika › Spor › Galatasaray Manchester'a Gitti - Son Dakika
