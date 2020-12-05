Galatasaray zirveye puanları eşitledi

Hatayspor maçından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, lider Alanyaspor'un da kaybetmesiyle puanları eşitledi ve zirveye ortak oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 23'e yükselti. Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ne kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar böylece lider Alanya ile puanları eşitledi. Akdeniz ekibinin 1 maç eksiği bulunuyor.

Ligde 12. haftayı bay geçecek olan sarı-kırmızılılar 13. haftada da ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda evinde Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak. - İSTANBUL