Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones\'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti
09.04.2026 14:04
“Game of Thrones” dizisinde rol alan oyuncu Michael Patrick, Motor Nöron Hastalığı (MND) ile verdiği mücadelenin ardından 35 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölümü hayranlarını yasa boğdu.

İrlandalı oyuncu Michael Patrick’in vefat haberi, televizyon ve tiyatro dünyasında büyük üzüntü yarattı. 2023 yılında Motor Nöron Hastalığı teşhisi konulan oyuncunun, hastalığa karşı verdiği mücadele sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.

HASTALIĞA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞTİ

Michael Patrick’in hastalığına rağmen oyunculuk kariyerini sürdürdüğü, sahne ve televizyon projelerinde yer almaya devam ettiği öğrenildi. Oyuncunun özellikle tiyatro çalışmalarındaki performansıyla da dikkat çektiği belirtildi.

EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Patrick’in eşi Naomi Sheehan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun ailesi ve yakın dostlarının yanında, huzur içinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Eşinin hastalık sürecinde büyük bir mücadele verdiğini belirten Sheehan, onun hayat dolu kişiliği, enerjisi ve çevresine verdiği ilhamla her zaman hatırlanacağını ifade etti.

Naomi Sheehan paylaşımında, Patrick’in hayatı dolu dolu yaşadığını vurgulayarak onun neşesi, güçlü karakteri ve etrafına yaydığı pozitif enerjinin unutulmayacağını dile getirdi. Ayrıca hastalık sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Sheehan, eşinin çok sevdiği bir sözü de paylaşarak duygusal mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Dünyada yapılacak en önemli şeyler, yiyecek bir şey bulmak, içecek bir şey bulmak ve seni sevecek birini bulmaktır.”

MOTOR NÖRON HASTALIĞI NEDİR?

Motor Nöron Hastalığı (MND), hareketi kontrol eden sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Kas güçsüzlüğü, hareket kaybı ve konuşma zorlukları gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor.

