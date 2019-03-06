Gana'da 6 Mart Bağımsızlık Günü
9 dakika önce
Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, "Ülkemizin özgürlüğünü korumak için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz.
Gana Cumhurbaşkanı
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, "Ülkemizin özgürlüğünü korumak için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, ülkesinin bağımsızlığının 62. yıl dönümü dolayısıyla ülkenin kuzeyindeki Tamale'de düzenlenen 6 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, ülkesi için barış ve birlik çağrısı yaptı.
Ülkenin kuzeyindeki çatışmalara dikkat çeken Akufo-Addo, "Her şeyden önce Ganalı olduğumuzu unutmayalım. Ülkemizin özgürlüğünü korumak için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz." dedi.
Akufo-Addo, bağımsızlık günü kutlamalarının bu yıl "barış ve birlik" temasıyla yapıldığını belirterek, "Bu tema, Gana'nın kuzeyindeki halk, çatışmaları sonlandırıp huzur içinde yaşamaya karar verdiği için seçildi." diye konuştu.
Gana'nın kuzey bölgesinde 17 yıldır devam eden toplumsal gerginlik nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:02 Kaynak: AA
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