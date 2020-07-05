Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı - Son Dakika

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20 bin 85'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20 bin 85'e yükseldi.

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Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 310 binden fazla Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 697 artarak 20 bin 85'e yükseldiği kaydedildi.

Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 122'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 14 bin 870'e çıktığı ifade edildi.

Öte yandan, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yakın çevresindekilerden birinde Kovid-19'a rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

Gana'da başkent Akra 10 bin 979, Ashanti 4 bin 244, Western 1729 ve Central 983 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika kıtasında vaka sayısı 451 binin üzerine çıktı

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 451 bini aşarken 10 bin 938 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada Güney Afrika 187 bin 977 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi 74 bin 35 vaka ile Mısır, 28 bin 167 vaka ile Nijerya izledi.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı - Son Dakika

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