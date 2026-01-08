Garanti BBVA Mobil, Yapay Zeka ile Yenilendi - Son Dakika
Garanti BBVA Mobil, Yapay Zeka ile Yenilendi

08.01.2026 11:22
Garanti BBVA, mobil uygulamasını yapay zeka ile güncelleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirdi.

Garanti BBVA, 2025 yılı boyunca dijital bankacılık stratejisi kapsamında mobil uygulamasını üretken yapay zeka teknolojileriyle yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üretken yapay zekayı dijital stratejisinin merkezine yerleştiren Garanti BBVA, kullanıcı deneyimini daha sezgisel ve kişisel bir yapıya taşıdı.

Garanti BBVA Mobil, modern tasarımı, özelleştirilebilir menü yapısı, kişiye özel tavsiyeleri ve üretken yapay zeka destekli akıllı asistan Ugi ile öne çıktı. Uygulama, 17,9 milyon aktif müşteriye ulaşırken, bankanın tüm işlemlerinin yüzde 99'u şube dışı kanallardan, ürün satışlarının ise yüzde 86'sı dijitalden gerçekleşti.

Yenilenen uygulamada artan interaktif alanlar, özelleştirilebilir menü yapısı ve kişiye özel önerilerle müşterilere finansal akış sağlandı.

Müşterilerin finansal kararlarını daha bilinçli almalarına yardımcı olan sistemde, herhangi bir kategorideki harcamalar bir önceki aya göre düştüğünde, aradaki farkın birikime yönlendirilmesi öneriliyor. Bütçe akışı ve ödeme döngülerine göre kişiye özel finansman teklifleri sunan uygulama, müşterilerin giriş yapmadıkları sürede gerçekleşmeyen veya tamamlanmayan işlemleri de özetliyor.

"Aracım", "Evim" ve "Dijital Aboneliklerim" alanları tek bir noktadan sunulurken, "Seyahatim" alanı Jolly işbirliğiyle seyahat planlamasını uygulamanın bir parçası haline getiriyor.

Akıllı asistan Ugi üretken yapay zekayla güncellendi

Garanti BBVA Mobil'deki akıllı asistan Ugi, üretken yapay zeka teknolojisiyle yenilenerek, bankanın veri kaynağındaki bilgileri tarayıp müşteriye özel çözümler sunar hale geldi.

Standart yanıtlar yerine dinamik çözümler üreten Ugi, müşterilere proaktif bildirim göndererek tanımlama yapmalarına yardımcı oluyor veya kart iadesi alan müşterilere anında bilgi sağlıyor.

Son bir yılda 70 milyondan fazla sohbet gerçekleştiren Ugi, 7 milyondan fazla müşteriye destek sundu.

Banka, müşteri deneyiminin yanı sıra iç süreçlerde de 900'ün üzerinde aktif yapay zeka modeli kullanıyor. Bu modeller belge tarama, bilgi çıkarımı ve raporlama gibi operasyonel iş akışlarında verimlilik sağlıyor.

Ödeme teknolojilerinde yeni özellikler

Geçen yıl hayata geçirilen Bonus Platinum Dinamik Kart, saatte bir kendiliğinden yenilenen 3 haneli güvenlik kodu (CVV) özelliğiyle internet alışverişlerinde güvenlik sağlıyor.

S.M.A.R.T. özelliği sayesinde GarantiPay, NFC ile temassız ve TR Karekod ödemeleri sırasında en uygun kartı otomatik belirleyerek kart seçme işlemini kolaylaştırıyor.

Müşterilerin finansal durumlarını yönetebilmeleri için geliştirilen "Kredi Koçum" özelliği, kullanıcılara finansal geçmişlerine göre limit teklifleri ve öneriler sunuyor.

Kripto ve kripto harici portföylerin tek ekrandan takibine imkan tanıyan yeni yapı sayesinde müşteriler, hisse senedi, fon, döviz ve BES gibi ürünlerin yanı sıra kripto varlıklarını da "Yatırımlar" menüsünden görüntüleyebiliyor.

Banka, 18-26 yaş aralığındaki müşteriler için tasarladığı "Genç" menüsü ile gençlere özel fırsatlar sunarken, belirli bir varlık tutarının üzerindeki müşteriler için geliştirilen "Benim Bankacım" programıyla kişiye özel müşteri yöneticisine uygulama içinden erişim sağlanıyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Ekonomi, Finans, Son Dakika

