Garanti BBVA’dan KGF ve İGE Destekli Kredilerde Dijital Başvuru Dönemi - Son Dakika
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Garanti BBVA’dan KGF ve İGE Destekli Kredilerde Dijital Başvuru Dönemi

Garanti BBVA’dan KGF ve İGE Destekli Kredilerde Dijital Başvuru Dönemi
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Garanti BBVA, KGF ve İGE kefaletli kredi süreçlerini dijital kanallara taşıdı. KOBİ’ler ve işletmeler şubeye gitmeden başvuru oluşturabilecek, süreçlerini uçtan uca takip edebilecek ve değerlendirme aşamalarını anlık olarak izleyebilecek.

Garanti BBVA, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kefaletli kredi süreçlerini dijital kanallara taşıyarak işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıran yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeni geliştirme sayesinde KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmeler, kredi başvurularını Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden oluşturabilecek, başvurularının tüm aşamalarını anlık olarak takip edebilecek.

Yeni uygulama kapsamında müşteriler, kendilerine uygun KGF veya İGE kefaletli kredi projesini seçerek başvuru taleplerini dijital ortamda iletebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu sayesinde bilanço ve gelir tablosu verileri güvenli şekilde paylaşılırken, değerlendirme süreci de önemli ölçüde hızlanıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, yeni uygulamayla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "KOBİ'ler ve işletmeler için finansmana hızlı ve kolay erişim, sürdürülebilir büyümelerinde en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Biz de müşterilerimizin ihtiyaç duydukları finansmana en pratik şekilde ulaşabilmeleri için süreçlerimizi sürekli geliştiriyor, dijital çözümlerle destekliyoruz. KGF ve İGE kefaletli kredi başvurularını dijital kanallarımıza taşıyarak müşterilerimizin başvurularını istedikleri yerden kolayca gerçekleştirebilmelerini ve süreci uçtan uca takip edebilmelerini sağlıyoruz. Böylece hem başvuru deneyimini kolaylaştırıyor hem de değerlendirme süreçlerini daha hızlı ve şeffaf hale getiriyoruz. Garanti BBVA olarak işletmelerimizin yanında olmaya, onların büyümesine katkı sağlayacak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Başvuru süreçlerinde hız ve şeffaflık

Yeni uygulama ile işletmeler, kredi başvurularını başlattıktan sonra sürecin hangi aşamada olduğunu anlık olarak takip edebiliyor. Başvurular; banka değerlendirmesi, şube işlemleri, KGF/İGE kontrolleri, kredi kullandırım ve kefalet onayı olmak üzere tüm aşamalarda dijital ekranlar üzerinden izlenebiliyor. Müşteriler ayrıca SMS, e-posta ve mobil bildirimlerle süreç hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Garanti Bankası, Son Dakika

Son Dakika Garanti BBVA Garanti BBVA’dan KGF ve İGE Destekli Kredilerde Dijital Başvuru Dönemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Garanti BBVA’dan KGF ve İGE Destekli Kredilerde Dijital Başvuru Dönemi - Son Dakika
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